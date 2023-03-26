Сувенирные пряники с символикой Пушкинских Гор начнут изготавливать в Псковской области

22:03, 26 марта 2023, ПАИ

Сувенирные пряники и другие кондитерские изделия с символикой Пушкинских Гор изготовили кондитеры из Себежского района. Об этом ПАИ сообщили в кондитерском доме «Себежанка».

«Сувенирный пряник. Внутри него прячется начинка из шоколадных капель. К каждому прянику прилагается буклет с историческими сведениями о месте, изображённом на нём. В данном случае — о доме Пушкина в Михайловском. Пряник с буклетом упакован в коробку, обвязан лентой с сургучной печатью. Это единственный пряник в России, который можно не только съесть, насладившись его вкусом, но и узнать историю места, изображённого на прянике», — рассказали кондитеры.

Также изготавливаются печатные пряники с изображением Александра Пушкина и плитки шоколада ручной работы.