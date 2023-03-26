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Эндокринолог назвал последствия быстрого похудения для здоровья

Арсений Русанов, врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», рассказал о последствиях быстрого похудения для здоровья, сообщает RT.

По его словам, оптимальным для мужчин и для женщин считается постепенное снижение веса на 5-10 % от исходного за три – шесть месяцев с последующим длительным удержанием массы тела.

«Таким образом, у мужчины с исходным весом 110 кг целевое снижение веса за три – шесть месяцев — 5,5-11 кг. Соответственно, за месяц величина потери веса составит около 1-3,5 кг. Для женщины с исходным весом 90 кг целевое снижение веса за месяц составит 0,8-3 кг», — подчеркнул врач.

Эксперт отметил, что быстрое похудение очень редко бывает эффективным в долгосрочном плане. Если снизить вес на 10 кг за месяц, это будет стрессом для организма.

«В свою очередь, организм направит все свои усилия, чтобы восстановить привычную массу тела. В реальной врачебной практике нередки случаи, когда люди, использующие диеты с экстремальным снижением калорийности и усиленно снижавшие массу тела за короткий период времени, после прекращения такого рода питания быстро возвращали свой вес с избытком на 5 кг и более», — заявил он.

При соблюдении низкокалорийного питания российские и зарубежные медицинские сообщества не рекомендуют снижать калорийность питания менее 1200 кКал/сутки для женщин и менее 1500 кКал/сутки для мужчин, напомнил специалист. 

«Также быстрое похудение может принести за собой ощутимые негативные последствия для здоровья: психоэмоциональные расстройства, появление складок на коже, мышечную слабость, обезвоживание, нарушение обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушение менструального цикла у женщин», — заключил специалист.

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