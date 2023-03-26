Икону Чирской Божьей Матери передали храму Дмитрия Солунского в Пскове

23:06, 26 марта 2023, ПАИ

Икона Чирской Божьей матери появилась в храме Дмитрия Солунского в Пскове, сообщается в группе храма в соцсети «ВКонтакте».

По благословению настоятеля храма Димитрия Солунского отца Александра Николаева новую икону Чирской Божьей Матери для старинной обители создал художник, иконописец и реставратор Михаил Кузьмиченко. Михаил также алтарник и чтец в этом храме.

Сегодня прихожане впервые смогли увидеть новую икону.

По велению архиепископа Новгородского и Псковского Симеона при псковском князе Фёдоре Александровиче Чирскую икону Божьей Матери перенесли во Псков и поместили в кафедральный Троицкий собор, где она находится и по сей день. Обильным слезотечением пречистого образа и массовым исцелением псковичей знаменовался крестный ход.

Настоятель храма Димитрия Солунского отец Александр сердечно поблагодарил иконописца за работу. «Даруй, Господи, Михаилу крепкого здоровья, мира, терпения, благополучия и Божьей помощи во всех начинаниях», — сказал настоятель в своём благодарственном слове.