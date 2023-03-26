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Общество

Политолог Марков: Необходимо завлечь Меладзе в РФ большими гонорарами и затем арестовать

Российский политолог Сергей Марков заявил о необходимости дать возможность провести концерты артисту Валерию Меладзе, который критикует Россию. Марков рекомендовал предложить певцу большие гонорары, сообщает РИА ФАН.

Довольно спорный тезис политолог объяснил необходимостью завлечь исполнителя на территорию России и арестовать за поддержку украинского террора. Марков настаивает на конфискации всего имущества Меладзе и предлагает отдать его жителям Донбасса. В завершение своих предложений общественный деятель предложил отправить артиста на фронт, чтобы развлекать бойцов, пишет Telegram-канал «Логика Маркова».

Ранее сообщалось, что Валерию Меладзе не запретят въезд в Россию после скандала в Дубае. В ОАЭ артист проговорил украинский националистический лозунг.

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