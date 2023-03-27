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Общество

Венедиктов день наступил по народному календарю

Венедиктов день наступил по народному календарю. Об этом сообщает портал calend.ru.

На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза.

Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

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