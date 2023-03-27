Более 10 тысяч рублей потратил на покупки с украденной карты великолучанин

07:46, 27 марта 2023, ПАИ

Уголовное дело завели в отношении великолучанина за кражу с банковской карты. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Суд установил, что с 19 по 21 марта житель Великих Лук несколько раз оплачивал товары в магазине без ввода пин-кода. Сумма ущерба составила более десяти тысяч рублей. Кроме того, данную карту мужчина украл во время совместного распития алкоголя у своего знакомого.

Великолучанина признали виновным и назначили наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор Великолукского городского суда в законную силу пока не вступил.