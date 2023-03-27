Минфин РФ планирует ввести льготную ипотеку для чиновников

08:40, 27 марта 2023, ПАИ

Выйти с инициативой по введению льготной ипотеки для федеральных госслужащих планирует Минфин в 2023 году. Это следует из проекта итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год».

Планируется представить в правительство «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета», говорится в докладе, пишет РБК. Совершенствование системы госгарантий направлено на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду», отмечается в нем.

«Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — уточнил федеральный чиновник, не раскрыв данные по планируемому размеру субсидируемой процентной ставки.

По данным Росстата, на конец 2021 года в федеральных госорганах по всей стране работала 391 тысяча человек. В прошлом году средняя зарплата федеральных госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тысяч рублей в месяц, на региональном уровне — около 60 тысяч.