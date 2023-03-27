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Спорт

Псковские теннисисты одержали победу на чемпионате в Петербурге

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman заняли первое место в группе C на XXV открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

«Поздравляю всех ребят с победой! Горжусь! Так держать! Всем дальнейших успехов в спорте и крепкого здоровья», — обратился Юрий Сорокин к спортсменам.

На последнем этапе турнира команду представляли: Михаэль Левин (3 разряд), мастер спорта и тренер клуба Вадим Барышников, мастер спорта Александр Филиппов, а также Владислав Михайлов. На предыдущих этапах за команду играли чемпион города Пскова 2022 года Николай Филиппов и Михаил Марцеха.

Всего турнир собрал девять команд, в основном из Санкт-Петербурга. «Наши псковские спортсмены впервые участвовали в подобном чемпионате. По его итогам мы теперь автоматически переходим в более высокий дивизион, игры в котором начнутся в сентябре», — добавил Юрий Сорокин.
 

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