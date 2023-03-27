Волейболисты из Пскова стали призёрами регионального турнира

09:54, 27 марта 2023, ПАИ

Псковские спортсмены стали призёрами регионального турнира по волейболу «Псковская весна – 2023», который проходил в спортивном зале «Барс» с 24 по 26 марта. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Pskov в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимали участие команды из Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

Так, среди юношей 2007-2008 годов рождения первое место заняли петербуржцы – представители команды «Невская школа». Второе место досталось команде из Пустошкинского центра образования, а бронзовыми призёрами стали спортсмены из школы «Бригантина».

Среди юношей 2011 года рождения золото завоевали также представители «Бригантины», а серебро – петербуржцы.

Среди юношей 2012 года рождения победила команда «Невская школа», на втором месте оказалась команда «Старая Русса» (Новгородская область). Бронзу получила псковская команда.