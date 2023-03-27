День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта

10:10, 27 марта 2023, ПАИ

День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается сегодня, 27 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

В этот день в 1811 году указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи — прообраз современной Росгвардии. За свою более чем двухвековую историю войска вписали немало ярких страниц в героическую летопись Отечества.

Инициатором создания и первым командующим войск правопорядка стал генерал от инфантерии Евграф Комаровский. Под его руководством солдаты и офицеры сражались в битвах Отечественной войны 1812 года.

«Участие в событиях Первой мировой войны, борьба с басмачеством в Средней Азии в межвоенный период, подвиги солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны в сражениях за Москву и Ленинград, в Сталинградской и Курской битвах, обороне Кавказа – знаковые события истории войск правопорядка. После окончания Великой Отечественной войны войска боролись с националистическими подпольем и бандитизмом на Украине и в Прибалтике», - отметили в ведомстве.

В качестве военных советников и инструкторов военнослужащие внутренних войск выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, урегулировании межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза и контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации на основе внутренних войск сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. В состав войск национальной гвардии РФ включены отряды мобильные особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

«Сегодня благодаря авиационным полкам и эскадрильям войска правопорядка мобильны и могут эффективно выполнять задачи на всей территории страны и за ее пределами», - добавили в управлении Росгвардии. Войска национальной гвардии участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. С 2017 года на Росгвардию возложено общее руководство деятельностью Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе.

Под охраной войск находятся важные государственные объекты: атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности. Со стороны акваторий их защищают морские части войск. Ежедневно солдаты и офицеры воинских частей по охране общественного порядка заступают на маршруты патрулирования на улицах населенных пунктов.

Под защитой вневедомственной охраны Росгвардии тысячи объектов, в том числе Всемироного наследия ЮНЕСКО. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проводят масштабную работу по контролю за оборотом оружия, а также в сфере частной охранной деятельности. Руководство страны высоко ценило и ценит ратный труд военнослужащих и сотрудников войск правопорядка. Всего медалью «Золотая Звезда» отмечено 490 военнослужащих и сотрудников ведомства. Из них 184 Героя Российской Федерации и 306 Героев Советского Союза. За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России.

С первых дней специальной военной операции военнослужащие и сотрудники ведомства выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Кроме непосредственного участия в боевых действиях, они проводят мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на контрольно-пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатых веществ, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп.

Помимо выполнения служебно-боевых задач, сотрудники и военнослужащие Росгвардии налаживают мирную жизнь на освобожденной территории и оказывают помощь местному населению. Росгвардейцы помогают гражданам продуктами и медикаментами, сопровождают колонны с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка.

«Сегодня Росгвардия – это один из важнейших элементов системы безопасности государства. Верные девизу ведомства «Всегда на страже!» военнослужащие и сотрудники Росгвардии успешно выполняют ответственные задачи и всегда оказывают помощь попавшим в беду», - подчеркнули в ведомстве.