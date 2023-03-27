В Палкинском районе женщину с алкогольной зависимостью лишили родительских прав

10:16, 27 марта 2023, ПАИ

Лишенная прав мать троих детей из Палкинского района не стала исправлять ситуацию, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В июле прошлого года на основании решения суда 42-летнюю женщину ограничили в родительских правах в отношении троих несовершеннолетних детей в связи с тем, что ее злоупотребление спиртными напитками являлось опасным для них.

Проигнорировав неоднократные предупреждения органов системы профилактики Палкинского района, женщина не приняла мер, направленных на исправление сложившейся ситуации. За полгода, которые прошли с момента ограничения в родительских правах, она продолжила злостно уклоняться от выполнения обязанностей родителя: не выплачивала алименты на содержание детей, не заботилась об их здоровье и развитии, продолжила злоупотреблять спиртными напитками.

На основании указанных выше обстоятельств, с учетом заключения заместителя прокурора, районный суд вынес решение об удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав. Дети остались под опекой и попечительством соседа семьи, который все это время заботился о них.