Водитель «Рено» сбил пенсионерку в Великих Луках

10:20, 27 марта 2023, ПАИ

Пенсионерка пострадала в ДТП, которое произошло у дома № 17 на улице Ботвина в Великих Луках 26 марта в 13:00.

При выезде с дворовой территории 60-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

По информации ГИБДД, после ДТП пенсионерка обратилась за медицинской помощью. Пострадавшую госпитализировали.

Водитель был трезв.