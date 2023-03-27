Водитель «Рено» сбил пенсионерку в Великих Луках
Пенсионерка пострадала в ДТП, которое произошло у дома № 17 на улице Ботвина в Великих Луках 26 марта в 13:00.
При выезде с дворовой территории 60-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
По информации ГИБДД, после ДТП пенсионерка обратилась за медицинской помощью. Пострадавшую госпитализировали.
Водитель был трезв.
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