Ситуацию с паводками в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Ситуацию с паводками в Псковской области обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 марта.
Комментарии по обстановке в регионе дадут заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по антикризисному управлению) Артур Бугаев и заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов.
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