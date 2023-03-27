Ситуацию с паводками в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

11:31, 27 марта 2023, ПАИ

Ситуацию с паводками в Псковской области обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 марта.

Комментарии по обстановке в регионе дадут заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по антикризисному управлению) Артур Бугаев и заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов.