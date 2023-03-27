Псковские НКО могут получить субсидии на мероприятия в сфере госполитики

11:20, 27 марта 2023, ПАИ

В Псковской области стартовал конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проводится по следующим направлениям субсидирования:

- обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики РФ;

- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений;

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций;

- патриотическое воспитание населения Псковской области;

- культурная адаптация и интеграция мигрантов;

- организация и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтерства).

Максимальный размер субсидий составляет 478 220 рублей.

Получателем субсидии по итогам конкурсного отбора может быть организация, которая соответствует следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора отсутствуют в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные предприятия;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее — офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (при расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ);

- у участника конкурсного отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- участник конкурсного отбора не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами Псковской области на цели, указанные в пункте 3 Положения.

Для участия в конкурсе организация подает заявку на участие посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте псков.гранты.рф в период с 27 марта 2023 года (с 09:00) по 25 апреля 2023 года (до 18:00).

Заявка должна содержать:

- информацию о проекте;

- результат предоставления субсидии и характеристики (показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии);

- информацию о руководителе и команде проекта;

- сведения об организации, включающие адрес электронной почты;

- календарный план реализации проекта, содержащий в том числе даты начала и окончания срока реализации проекта;

- бюджет на реализацию проекта;

- согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного отбора, связанной с конкурсным отбором;

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 года № 18;

- подтверждение (заверение) организации о ее соответствии требованиям, указанным в пункте 11 Положения;

- направление субсидирования.

Организация вправе подать на конкурсный отбор не более трех заявок по направлениям субсидирования, указанным в объявлении о проведении конкурсного отбора, но не более одной заявки по каждому направлению субсидирования.

По результатам конкурсного отбора одной организации может быть предоставлена субсидия на реализацию только одного проекта. Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсном отборе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет на реализацию проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.

Разъяснение положений объявления о проведении конкурса осуществляют сотрудники управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области по рабочим дням по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 2, каб. 106, с 9:00 до 18:00.