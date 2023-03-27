Александр Котов поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

11:06, 27 марта 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что Росгвардия играет особую роль в единой государственной системе обеспечения безопасности – в задачи ведомства входит борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана общественного порядка и важных государственных объектов.

«Псковские росгвардейцы с честью несут службу и многократно делом доказали свой высокий профессионализм. Сегодня сотрудники подразделений Росгвардии участвуют в специальной военной операции, демонстрируя мужество и стойкость духа, верность присяге и Отечеству. От всей души желаю успешного выполнения служебных и боевых задач, здоровья и благополучия!» - заключил Александр Котов.