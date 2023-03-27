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Общество

О начале строительства Великолукского льнокомбината рассказали в архиве

65 лет назад было положено начало Великолукскому льнокомбинату, напомнил Госархив Псковской области в своем Telegram-канале.

Проектирование комбината началось в 1954 году, а в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 20 марта 1958 года № 271 на южной окраине города началось строительство предприятия. Возводили льнокомбинат подрядным способом – сначала этим занималось стройуправление треста «Великолукстрой», затем строительное управление № 86 треста № 44.

С момента строительства до ввода в действие льнокомбинат подчинялся Управлению текстильной промышленности, а с марта 1963 года – Управлению по переработке лубяных волокон Совета народного хозяйства Ленинградского экономического административного района. В январе 1966 года льнокомбинат стал подчиняться Главному управлению льняной и пенько-джутовой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.

Директором Великолукского льнокомбината был назначен В. Качалов. Здесь работали прядильщицы, ровничницы, мотальщицы, ткачи. В ассортименте был чесаный лен, очес льняной, пряжа льняная, льняные суровые и жаккардовые ткани, техническая ткань – чефер.

На основании приказа Минтекстильпрома РСФСР от 31 октября 1988 года № 190 Великолукский льнокомбинат был передан в подчинение Министерству текстильной промышленности РСФСР. А распоряжением исполнительного комитета Великолукского городского Совета народных депутатов от 17 сентября 1991 года № 512-р было зарегистрировано арендное предприятие «Великолукский льнокомбинат», ставшее правопреемником Великолукского льнокомбината.

За несколько последующих лет льнокомбинат еще несколько раз поменял форму собственности. В 1996 году это было уже закрытое акционерное общество (ЗАО) «Великолукский льнокомбинат».

Решением Псковского арбитражного суда от 2 июля 1997 года предприятие было признано несостоятельным.

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