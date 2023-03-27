На соискание региональной премии в сфере культуры и искусства подано 24 заявки

11:36, 27 марта 2023, ПАИ

На соискание премии правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия в 2023 году подано 24 заявки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время поступившие заявки направлены в комиссию по премиям. Она формируется из числа наиболее видных, авторитетных деятелей в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры, сохранения объектов культурного наследия и независимых экспертов.

Победители конкурса будут определены до середины июня текущего года.

Напомним, что премии ежегодно присуждаются за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области культуры и искусства, журналистики, дизайна и архитектуры, сохранения объектов культурного наследия. Мероприятие направлено на сохранение и развитие творческого потенциала Псковской области.