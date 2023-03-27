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Спорт

Пилот «Почты России» примет участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Представитель «Почты России» Сергей Чиненов подал заявку на участие в великолукской встрече воздухоплавателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки».

Сергей Чиненов, профессиональный пилот одного из крупнейших клубов воздухоплавателей России под названием «Аэровальс», кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Московской области, поборется за победу на 28-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту. 

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В программе ряд состязаний, по итогам которых будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе. 

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