Студенты помогут псковичам при голосовании за объекты благоустройства

12:15, 27 марта 2023, ПАИ

Псковская молодёжь принимает участие в реализации проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды». Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявила руководитель управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

По её словам, это флагманский проект управления общественных проектов и молодёжной политики. «У нас создан волонтерский штаб, мы набираем волонтеров, чтобы они с начала голосования по объектам проводили информационную работу с населением, рассказывали, как можно проголосовать за тот или иной объект», – пояснила руководитель управления.

Также она напомнила, что идёт приём заявок для участия в конкурсе «Студенческая весна». Финал пройдёт в ПсковГУ 13-14 апреля. Победители регионального этапа представят Псковскую область в следующем туре – на «Российской студенческой весне».