Уникальные исследования в рыборазведении обсудят на «Серебряном дожде» в Пскове

12:06, 27 марта 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 27 марта, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков.

Псковская икра для разведения ценных пород рыб - в каждый регион РФ: в чем секрет успеха уникального производства?

Какие уникальные научные исследования в рыборазведении проводят в Псковской области?

Курс на «Пиратские острова»: какой уникальный экомаршрут разработали в Пустошкинском районе?

Как местный бизнес оценивает перспективы развития туризма в регионе?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (ФМ 88.3) сегодня в 14:00.