Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Радиостанция "Серебряный дождь"

Уникальные исследования в рыборазведении обсудят на «Серебряном дожде» в Пскове

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 27 марта, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков.

  • Псковская икра для разведения ценных пород рыб - в каждый регион РФ: в чем секрет успеха уникального производства?
  • Какие уникальные научные исследования в рыборазведении проводят в Псковской области?
  • Курс на «Пиратские острова»: какой уникальный экомаршрут разработали в Пустошкинском районе?
  • Как местный бизнес оценивает перспективы развития туризма в регионе?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (ФМ 88.3) сегодня в 14:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Уникальные исследования в рыборазведении обсудят на «Серебряном дожде» в Пскове
24 марта 2023

С начала года у новорожденных в Пскове не выявили редких заболеваний
24 марта 2023

Чем неонатолог отличается от педиатра, объяснила псковский врач

24 марта 2023

Что выясняет скрининг новорожденных, обсудят на радио «Серебряный дождь»
23 марта 2023

Более 2 тысяч кружек в год выпускает псковский керамист
23 марта 2023

Решить «мусорную» проблему с помощью рекламы предложил пскович

23 марта 2023

Убрать памятник Ленину из центра города предложил псковский мастер
22 марта 2023

Работу по созданию ТОС в Пскове обсудят на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...