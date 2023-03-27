Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Череда санитарных дней в Пушкинском заповеднике откроется 28 марта

Александра Павлова. Великан (Михайловское). 2017—2018. Из собрания музея-заповедника

Музеи-усадьбы и выставочные залы Государственного Пушкинского заповедника закроют на санитарный день 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Затем заповедник возобновит приём посетителей по графику, установленному для так называемого низкого сезона: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в мемориальных усадьбах и кроме понедельника – вторника — в «Пушкинской деревне».

Всех, кто планирует посещение музея, просят обратить внимание ещё на одно обстоятельство: с 3 апреля в музее начнётся череда традиционных санитарных периодов в отдельных музеях-усадьбах. Так, «Пушкинская деревня» и музей-усадьба «Петровское» будут закрыты для посетителей  в период с 3 по 10 апреля; в музее-усадьбе «Тригорское» гостей не смогут принять с 10 по 17 апреля;  «Михайловское» будет недоступно для туристов с 15 по 25 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Подснежники распустились в музее-усадьбе сето
27 марта 2023

Псковичи познакомились в «Лофте» с книгами Замятина и Сорокина
27 марта 2023

Ресторанно-гостиничный комплекс в центре Пскова продают за 190 млн рублей
27 марта 2023

Победителей международного музыкального конкурса наградили в Пскове
27 марта 2023

Всемирный день театра празднуют сегодня
25 марта 2023

Принять участие в создании сайта «Планета Русь» предложили псковичам
25 марта 2023

Международный конкурс юных исполнителей проходит в Пскове

25 марта 2023

IX Международный конкурс юных исполнителей стартовал в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...