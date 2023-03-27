Череда санитарных дней в Пушкинском заповеднике откроется 28 марта

12:59, 27 марта 2023, ПАИ

Музеи-усадьбы и выставочные залы Государственного Пушкинского заповедника закроют на санитарный день 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Затем заповедник возобновит приём посетителей по графику, установленному для так называемого низкого сезона: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, в мемориальных усадьбах и кроме понедельника – вторника — в «Пушкинской деревне».

Всех, кто планирует посещение музея, просят обратить внимание ещё на одно обстоятельство: с 3 апреля в музее начнётся череда традиционных санитарных периодов в отдельных музеях-усадьбах. Так, «Пушкинская деревня» и музей-усадьба «Петровское» будут закрыты для посетителей в период с 3 по 10 апреля; в музее-усадьбе «Тригорское» гостей не смогут принять с 10 по 17 апреля; «Михайловское» будет недоступно для туристов с 15 по 25 апреля.