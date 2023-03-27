Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О чём шутит псковская молодежь, рассказала организатор игр КВН

В этом году тема всего сезона КВН у псковских школьников — игры, у студентов — философия и образование. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщила руководитель творческой компании ASTRA VIDEO Елена Морякова.

Она отметила, что сейчас в Пскове сформированы команды из восьми школ и четыре команды из университета. «Очень острые шутки вырезаются, у нас есть редактура, которая работает с командами», — отметила она.

Елена Морякова добавила, что один из членов жюри — детский омбудсмен Наталия Соколова, экс-участница объединения «Астра Видео». 

«Во время пандемии мы пытались проводить КВН онлайн, но это такое себе развлечение. В итоге с мая мы возобновили чемпионаты», — рассказала она и добавила, что все ребята хотят на большую сцену — появиться в «Камеди Клаб» или «Импровизации». 

Елена Морякова напомнила, что 1 апреля в 13:30 в Доме офицеров пройдет Кубок КВН AV, где ожидается выступление пяти команд. «Играют сборная школьников, сборная выпускников, команда из ПсковГУ, команда организаторов, команда профессионалов (выпускники «Гремячей Лиги»)», — перечислила она. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Начальник псковской Росгвардии награждён медалью «За заслуги перед Отечеством»
27 марта 2023

Впервые опубликованы снимки с места гибели Юрия Гагарина
27 марта 2023

Подснежники распустились в музее-усадьбе сето
27 марта 2023

Более 400 детей занимаются в псковской спортшколе «Стрела»

27 марта 2023

Медаль Союза женщин России получила начальник отдела соцзащиты города Пскова
27 марта 2023

Псковский губернатор поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

27 марта 2023

Псковский астроном-любитель запечатлел пролёт МКС между туманностями
27 марта 2023

Уровень нескольких рек в Псковской области превысил отметку неблагоприятного явления

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...