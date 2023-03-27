О чём шутит псковская молодежь, рассказала организатор игр КВН

12:33, 27 марта 2023, ПАИ

В этом году тема всего сезона КВН у псковских школьников — игры, у студентов — философия и образование. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщила руководитель творческой компании ASTRA VIDEO Елена Морякова.

Она отметила, что сейчас в Пскове сформированы команды из восьми школ и четыре команды из университета. «Очень острые шутки вырезаются, у нас есть редактура, которая работает с командами», — отметила она.

Елена Морякова добавила, что один из членов жюри — детский омбудсмен Наталия Соколова, экс-участница объединения «Астра Видео».

«Во время пандемии мы пытались проводить КВН онлайн, но это такое себе развлечение. В итоге с мая мы возобновили чемпионаты», — рассказала она и добавила, что все ребята хотят на большую сцену — появиться в «Камеди Клаб» или «Импровизации».

Елена Морякова напомнила, что 1 апреля в 13:30 в Доме офицеров пройдет Кубок КВН AV, где ожидается выступление пяти команд. «Играют сборная школьников, сборная выпускников, команда из ПсковГУ, команда организаторов, команда профессионалов (выпускники «Гремячей Лиги»)», — перечислила она.