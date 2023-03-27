Семьи военнослужащих получат важную социальную поддержку – Юлия Пожидаева

12:36, 27 марта 2023, ПАИ

На 99 млн 889 тысяч рублей планируется увеличить финансовые поступления в бюджет Пскова. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы, которое состоялось сегодня, 27 марта. Об этом ПАИ сообщила председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

Средства поступили по статье «Дотации из вышестоящих бюджетов». Прежде всего они пойдут на поддержку обеспечения сбалансированной оплаты труда в связи с увеличением МРОТ и индексации зарплаты на 5 процентов.

Кроме того, 4 млн 713 тысяч рублей будут направлены на компенсацию питания школьников, чьи родители призваны в рамках мобилизации, и семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

«Это важная социальная поддержка данной категорий граждан», - подчеркнула Юлия Пожидаева.

Кроме того, она добавила, что в рамках поступивших средств запланирована организация спасательного поста на городском пляже, оплата работ по устройству оздоровительной площадки на территории лицея № 20 и строительство «умной» спортивной площадки в парке имени 300-летия прокуратуры.