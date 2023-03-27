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Происшествия

Из-за нерадивого поставщика администрация Печор осталась без канцтоваров

Из-за нерадивого поставщика администрация Печор осталась без канцелярских принадлежностей. В связи с этим комиссия Псковского УФАС России на два года включила ООО «НОКС» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

ООО «НОКС» выиграло торги на поставку канцелярских товаров для администрации городского поселения «Печоры». Канцтовары должны были быть доставлены в течение 14 дней, однако сроки были нарушены. Заказчик обратился к поставщику с претензией о несоблюдении сроков, на что был получен ответ, что это произошло из-за болезни единственного сотрудника. Однако это не было подтверждено документально. Но, исходя из анализа реестра контрактов в ЕИС, можно заметить, что общество исполняет обязательства по другим контрактам. Из-за отсутствия канцелярских принадлежностей в администрации Печор затруднена работа с документами, резюмировали в УФАС.

ООО «НОКС» включено в реестр недобросовестных поставщиков в пятый раз, что указывает на системность неисполнения взятых на себя обязательств.

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