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Общество

Псковские росгвардейцы провели урок мужества для школьников

Урок мужества провели псковские росгвардейцы и участники поискового отряда «Застава» для учащихся средней школы № 11 в рамках акции «Дни Росгвардии». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: здесь и далее пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие прошло у памятного знака, установленного в честь подвига бойцов 110-го полка второй дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-го отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова.

Школьникам рассказали о событиях, которые произошли на этом месте 8 июля 1941 года. Тогда перед саперами стояла задача взорвать мост через реку Великую. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Саперы успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-го полка второй дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

В финале урока собравшиеся возложили цветы к монументу и почтили память героев минутой молчания.

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