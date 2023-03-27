Один человек погиб и 12 получили травмы на дорогах Псковской области за неделю

13:35, 27 марта 2023, ПАИ

Один человек погиб и 12 получили травмы на дорогах Псковской области на прошлой неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инспекторы пресекли 1 497 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны три водителя.

За неделю на дорогах области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.