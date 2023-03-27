Псковский астроном-любитель запечатлел пролёт МКС между туманностями

13:18, 27 марта 2023, ПАИ

Пролет Международной космической станции между несколькими туманностями запечатлел на ночном небе астроном-любитель из Пскова Сергей Попов. Свои фотографии он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, о пролете МКС между туманностью Ориона (М42) и туманностями Конская голова (IC434) и Пламя (NGC2024) он узнал благодаря специализированному сайту.

«Ясная погода ночью на Псковщине последнюю неделю всего на пару-тройку часов выдается и то в определенном месте, а тут как раз вечерняя видимость МКС в нашей местности подъехала. <…> Бегом-бегом, но удалось все-таки приготовиться прямо к самому пролету. Всё понравилось, теперь хочется повторить что-то подобное еще раз», - поделился пскович.