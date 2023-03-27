Пропавшую уроженку Эстонии разыскивают в Пскове

13:50, 27 марта 2023, ПАИ

В Пскове разыскивают 42-летнюю уроженку Эстонии Лидию Харченко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Женщина, зарегистрированная в Острове-3, 3 сентября 2021 года без вести пропала в Пскове. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По имеющейся информации, она могла жить в псковском районе Любятово.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины, глаза светлые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лидии Харченко, просят позвонить по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 или 59-63-22.