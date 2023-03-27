Путин поручил подготовить законопроект о цифровом удостоверении личности

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД представить проект указа об использовании цифрового удостоверения личности гражданина РФ, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении, передает агентство «Прайм».