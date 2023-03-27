Более 400 детей занимаются в псковской спортшколе «Стрела»

14:59, 27 марта 2023, ПАИ

Более 400 спортсменов занимаются в спортивной школе по футболу «Стрела» в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил директор СШ по футболу «Стрела» Андрей Аленичев.

«Детский футбольный клуб «Стрела» был основан в апреле 1978 года при заводе АТС. У истоков стоял Марк Петухов. В 1996 году клуб был реорганизована в ДЮШОР «Стрела». В 2002 году директором был назначен Сергей Маркелов, известный в Пскове футбольный и хоккейный тренер, сейчас он покинул город по семейным обстоятельствам», - рассказал Андрей Аленичев.

По его словам, воспитанники школы в 2020-2022 годах становились чемпионами турнира «Кожаный мяч». На данный момент семь воспитанников школы имеют звание мастера спорта.

В школе занимаются дети от 6 лет до 18 лет, набор проходит в течение всего года. С ребятами занимаются 15 тренеров. На занятия ходят не только мальчики, но и девочки.

«Это единственная муниципальная школа в городе. Приходите бесплатно. Я не знаю, где ещё есть такой тренерский состав. Сейчас открыли стадион. Современная арена спортивная, очень хорошая», - отметил тренер школы Сергей Коркунов.