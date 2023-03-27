Региональный этап конкурса «Хрустальные звездочки» прошел в Пскове

16:13, 27 марта 2023, ПАИ

Региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки - 2023» состоялся на сцене Детской музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В программе был представлен 61 номер. В течение трёх часов около 160 юных исполнителей, представлявших администрацию Псковской области, Управление ФССП России по Псковской области, Пограничное управление ФСБ России, Управление Федеральной службы безопасности по Псковской области, Управление МВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, Управление Судебного департамента Псковской области, Псковскую таможню, отделения Социального фонда России по Псковской области, Управление федерального казначейства по Псковской области, налоговые инспекции области, городские и районные суды, дети военнослужащих и из детских домов пели, танцевали, играли на фортепиано, гитаре и укулеле.

Сотрудники отметили, что это рекордное количество участников и номеров за последние пять лет. Члены жюри оценивали выступление каждого по десятибалльной шкале. Победители конкурса были определены по наивысшим баллам с учетом профессионального мнения жюри.

По итогам всех выступлений, в номинации «Вокал» в первой возрастной группе (возраст участников 7-12 лет) первое место получила вокальная студия «Город детства», которая представляла УФК по Псковской области. Также лучшей назвали Полину Лебедеву, выступавшую за Псковский областной суд.

В номинации «Хореография» лучшим стал танцевальный коллектив «Реальность». Коллектив представлял УФК по Псковской области и УФСИН. А в номинации «Исполнительское мастерство» отличился фортепианный ансамбль, в состав которого вошли Мария Козырева, Мария Николаева от УФНС и Соцфонда. Ещё одно первое место жюри присудило Олесе Ивановой (фортепиано), которая представляла УФСИН.

Во второй возрастной группе (13-18 лет) в номинации «Хореография» победителем стал коллектив DHF, представлявший УФССП по Псковской области.

В номинации «Исполнительское мастерство» первое место завоевал мастер игры на фортепиано и на гитаре Егор Литвин, он являлся представителем Минобороны РФ.

Призёрам вручили кубки, дипломы и призы, также все участники фестиваля получили дипломы и сладкие подарки.

В качестве почётного гостя в награждении принял участие главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков. Ещё одним почётным гостем стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он вручил приз зрительских симпатий Анне Вознесенской за игру на фортепиано.

Директор благотворительного фонда «Протяни свою руку» Татьяна Иванова передала три приза зрительских симпатий: Виктории Путилиной (игра на укулеле), вокалисту Леониду Бычкову и вокалистке Елизавете Цвигайло.

Заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова вручила призы за хореографические номера Марии Павловой и танцевальному коллективу «Реальность».

«Мы благодарим всех участников, жюри, гостей мероприятия. Участие в фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки» – это значительное событие в жизни конкурсантов, одна из ступеней к дальнейшим творческим достижениям. Мы надеемся, что в следующем году ещё больше детей смогут показать свои таланты», — отметила заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева.

УФССП по Псковской области поблагодарило за помощь в организации данного мероприятия директора музыкальной школы Юрия Наконечного, а также весь коллектив.