Подснежники распустились в музее-усадьбе сето

15:11, 27 марта 2023, ПАИ

Подснежники распустились в музее-усадьбе сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

«Приглашаем псковичей и гостей города посетить музей в деревне Сигово, насладиться пришедшей весной и вместе с детьми, которые как раз вышли на школьные каникулы, принять участие в интерактивной программе», - пригласили в музее.

Гости могут присоединиться к экскурсии «Быт и культура народа сето». Хозяйка усадьбы познакомит с богатой историей народа сето, покажет предметы домашней утвари, орудия труда и рукоделий.

«Наиболее интересные экспонаты: большой ткацкий стан, конная льномялка, женский костюм, «боговы полотенца», деревянная статуя языческого бога Пеко», - отметили в культурном учреждении.

Также посетителям предложат интерактивную программу для взрослых и детей «В гостях у бабушки Кюлаотс». Здесь можно попробовать и научиться готовить блюда сетоской кухни.

Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (911) 385-34-61.