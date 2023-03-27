Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подснежники распустились в музее-усадьбе сето

Подснежники распустились в музее-усадьбе сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

«Приглашаем псковичей и гостей города посетить музей в деревне Сигово, насладиться пришедшей весной и вместе с детьми, которые как раз вышли на школьные каникулы, принять участие в интерактивной программе», - пригласили в музее.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Гости могут присоединиться к экскурсии «Быт и культура народа сето». Хозяйка усадьбы познакомит с богатой историей народа сето, покажет предметы домашней утвари, орудия труда и рукоделий.

«Наиболее интересные экспонаты: большой ткацкий стан, конная льномялка, женский костюм, «боговы полотенца», деревянная статуя языческого бога Пеко», - отметили в культурном учреждении. 

Также посетителям предложат интерактивную программу для взрослых и детей «В гостях у бабушки Кюлаотс». Здесь можно попробовать и научиться готовить блюда сетоской кухни.

Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (911) 385-34-61.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Начальник псковской Росгвардии награждён медалью «За заслуги перед Отечеством»
27 марта 2023

Впервые опубликованы снимки с места гибели Юрия Гагарина
27 марта 2023

Подснежники распустились в музее-усадьбе сето
27 марта 2023

Более 400 детей занимаются в псковской спортшколе «Стрела»

27 марта 2023

Медаль Союза женщин России получила начальник отдела соцзащиты города Пскова
27 марта 2023

Псковский губернатор поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

27 марта 2023

Псковский астроном-любитель запечатлел пролёт МКС между туманностями
27 марта 2023

Уровень нескольких рек в Псковской области превысил отметку неблагоприятного явления

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...