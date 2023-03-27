Бал Победы впервые организуют в Пскове

15:09, 27 марта 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр впервые проведёт бал Победы, посвящённый Дню Победы. Мероприятие состоится 5 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники от 14 до 35 лет под руководством хореографа смогут посетить репетиции и исполнить известные танцы 1940-х годов под музыку военного духового оркестра. Кроме того, в день мероприятия будут доступны тематические зоны.

Регистрация на бал проходит индивидуально. На мероприятии будет действовать обязательный дресс-код.

Репетиции начнутся уже в апреле. С вопросами можно обращаться по телефонам: 56-44-44 или 56-37-07.