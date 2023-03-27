Впервые опубликованы снимки с места гибели Юрия Гагарина

15:20, 27 марта 2023, ПАИ

Архив научно-технической документации впервые показал фотографии с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин. Об этом пишет РИА Новости.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин, первый человек Земли, побывавший в космосе, трагически погиб в возрасте 34 лет в авиационной катастрофе вместе с 45-летним лётчиком-инструктором, военным лётчиком 1-го класса полковником ВВС СССР Владимиром Серёгиным у деревни Новосёлово Владимирской области. Гагарин выполнял тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ в «спарке».

После гибели Гагарина СССР объявили государственный траур. Это первый случай в истории СССР, когда день траура объявлен в связи со смертью человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой государства.

Материалы официального расследования катастрофы в советское время не публиковались.

28 марта в 21:15 состоялась кремация останков Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. Урны с прахом погибших 29 марта захоронены в кремлёвской стене.