Как укрепить позвоночник, расскажут в новом выпуске передачи «Секреты тела»

16:24, 27 марта 2023, ПАИ

Новый, 14-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» во вторник, 28 марта, в 7:30.

В этой программе врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о том, как после устранения болевого синдрома, укрепить шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника.

В программе специалисты покажут простой комплекс упражнений для позвоночного столба, который можно выполнять в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.