Турнир по настольному теннису прошел при Псково-Печерском монастыре

16:50, 27 марта 2023, ПАИ

IV традиционный турнир по настольному теннису на призы Дружины Довмонта прошел при Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Соревнования уже четвёртый год проводятся по благословению митрополита Тихона.

На открытии турнира духовник клуба «Дружина Довмонта» и организатор мероприятия священник Дмитрий Головнёв совершил молитву перед началом доброго дела и передал участникам благословение владыки.

Отец Дмитрий отметил повышенный интерес к турниру, проводимому под эгидой Псково-Печерского монастыря. «Просто приехать в Печоры, поиграть в настольный теннис – не запомнится, а сыграть в Паломническом центре, помолиться, посетить Псково-Печерский монастырь – запоминается надолго, для многих это маленькое духовное открытие. За призовые места у нас всегда уникальные призы – в этом году, например, древнерусское оружие: деревянная секира, календарь, очень красивая медаль. Впечатления, эмоции и отзывы, которые мы получаем по прошествии проведённых соревнований и спортивных фестивалей, организованных совместно с Свято-Успенским Псково-Печерским монастырём, понуждают нас не останавливаться», - сказал он.