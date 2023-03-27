В Пскове создано три новых ТОСа

17:08, 27 марта 2023, ПАИ

Установление границ территорий, на которых формируется новая форма самоорганизации граждан обсуждалась на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Среди них ТОСы «Поземского, 66», «Оптимист» и «Рижский проспект, 69 а». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Все, кто занимается созданием ТОСов, могут привлечь дополнительное финансирование, - заметил председатель профильного комитета Псковской городской Думы Константин Болотин. - А это и установка малых форм, и детских площадок, и озеленение, и так далее».

Депутат выразил уверенность, что работа в этом направлении будет продолжаться и далее. Установление границ территорий является одним из главных этапов создания ТОС, отметил он.