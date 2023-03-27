Кравцов раскрыл идею нового учебника обществознания

17:25, 27 марта 2023, ПАИ

Идеей нового учебника по обществознанию является понимание ценности государственного суверенитета России, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В настоящее время в соответствии с поручением президента РФ осуществляется подготовка нового, единого учебника обществознания, его ключевой идеей является понимание безусловной ценностью государственного суверенитета России. <...> Cуверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета», - сказал Сергей Кравцов на научно-практической конференции «Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», передает РИА Новости.

Он отметил, что внимание обновленного курса обществознания будет уделено определению роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, основанного на равенстве стран и народов.