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Общество

Кравцов раскрыл идею нового учебника обществознания

Идеей нового учебника по обществознанию является понимание ценности государственного суверенитета России, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В настоящее время в соответствии с поручением президента РФ осуществляется подготовка нового, единого учебника обществознания, его ключевой идеей является понимание безусловной ценностью государственного суверенитета России. <...> Cуверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета», - сказал Сергей Кравцов на научно-практической конференции «Правовое образование и правовое просвещение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», передает РИА Новости.

Он отметил, что внимание обновленного курса обществознания будет уделено определению роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, основанного на равенстве стран и народов.

 

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