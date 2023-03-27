В Роспотребнадзоре сообщили о первой стадии эпидемии ВИЧ в девяти регионах

17:42, 27 марта 2023, ПАИ

Первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции наблюдается в девяти регионах России. Также в 27 субъектах страны отмечается третья стадия, при которой зараженными являются более 1 % беременных женщин. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на руководителя СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

Эпидемиолог пояснил, что выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: первая, начальная — это отдельные случаи, вторая, концентрированная — заражено более 5 % какого-либо контингента, последняя, генерализованная — заражено более 1 % беременных.

Покровский уточнил, что в настоящее время в девяти регионах России наблюдается начальная стадия эпидемии, в 49 субъектах концентрированная стадия и в 27 генерализованная.