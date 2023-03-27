Авиарейсы из Пскова в Калининград продолжатся в сезон отпусков

17:36, 27 марта 2023, ПАИ

Авиарейсы из Пскова в Калининград продолжатся в сезон отпусков, сообщает newkaliningrad.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Храброво».

«Из Калининграда в летний период запланированы рейсы по 20 направлениям. Полеты по ним планируют выполнять 13 авиакомпаний», — говорится в релизе.

Из аэропорта «Храброво» начинают осуществляются регулярные рейсы в Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Минск (Белоруссия), Казань, Псков, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Мурманск, Оренбург (новое направление, с 29 апреля), Петрозаводск, Самара, Пермь, Санкт-Петербург, Череповец, Нижний Новгород. Чартерные рейсы из Калининградской области предусмотрены в турецкую Анталью.

Напомним, первый авиарейс из Пскова в Калининград состоялся в июне 2020 года.