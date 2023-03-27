Следы пребывания медведя обнаружены в Печорском районе

18:51, 27 марта 2023, ПАИ

27 марта стало известно, что между деревнями Сигово и Игнатьево в Печорском районе опытные охотники увидели следы медведя. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Глубокие следы на снегу, а также обглоданные кости мёртвого животного, которое использовали для привлечения волков, – всё это опытным охотникам рассказало о пиршестве, устроенном проснувшимся от зимней спячки медведем. Опытные охотники предупреждают, что голодный «хозяин леса» очень опасен и в поиске пищи он способен на многое.

Поэтому будьте бдительны в лесах.