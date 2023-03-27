Опочецкая народная дружина стала одной из лучших в регионе

19:25, 27 марта 2023, ПАИ

Опочецкая народная дружина стала одной из лучших в регионе, сообщает газета «Красный маяк».

В Псковской области подведены итоги конкурсов на звание «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» по итогам работы за 2022 год.

В номинации «Лучшая народная дружина» третье место заняли опочане. Евгении Моховой, Любови Заставной и Екатерине Боровиковой вручены ценные подарки от руководства Управления МВД России по Псковской области.