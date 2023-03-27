Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опочецкая народная дружина стала одной из лучших в регионе

Фото газеты «Красный маяк»

Опочецкая народная дружина стала одной из лучших в регионе, сообщает газета «Красный маяк».

В Псковской области подведены итоги конкурсов на звание «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» по итогам работы за 2022 год.

В номинации «Лучшая народная дружина» третье место заняли опочане. Евгении Моховой, Любови Заставной и Екатерине Боровиковой вручены ценные подарки от руководства Управления МВД России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Опочецкая народная дружина стала одной из лучших в регионе
27 марта 2023

Следы пребывания медведя обнаружены в Печорском районе
27 марта 2023

Финский парк затопило в Пскове
27 марта 2023

Прием желающих служить по контракту ведется в Центре поддержки семей мобилизованных

27 марта 2023

Эксперт заявил о завышенных ценах на недвижимость в Пскове
27 марта 2023

Глава Опочецкого района прокомментировал ситуацию с подтоплением территорий

27 марта 2023

Псковский эксперт объяснил, как привлечь инвестиции в бизнес
27 марта 2023

Как укрепить позвоночник, расскажут в новом выпуске передачи «Секреты тела»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...