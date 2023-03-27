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Общество

Островские танцоры представят Псковскую область на марафоне в Москве

Фото газеты «Островские вести»

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Аэроданс» будут представлять Псковскую область на танцевальном марафоне в Москве, сообщает газета «Островские вести».

С 23 марта по 2 апреля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит беспрецедентный по количеству соревновательных дней танцевальный марафон — чемпионат России, первенство России, всероссийские соревнования и физкультурные мероприятия по танцевальному спорту.

Открыли чемпионат России заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов и президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. В церемонии открытия приняли участие танцевальные дуэты более чем из 60 субъектов Российской Федерации.

Фото газеты «Островские вести»

Право представлять Псковскую область на главном спортивном танцевальном событии страны в категории «Молодёжь» по итогам первенства Псковской области 2023 года заслужили островичи, воспитанники танцевально-спортивного клуба «Аэроданс» Иван Игнатенко и Мария Иванова. Их руководителем является Наталья Секриеру из Дома детского творчества.

Спортсмены будут соревноваться на паркете с лучшими парами страны в двух программах — в двоеборье и европейской программе.

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