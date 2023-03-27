Скончался актёр театра и кино Михаил Чигарёв

21:55, 27 марта 2023, ПАИ

Актёр театра и кино Михаил Чигарёв умер в возрасте 78 лет, сообщает ТАСС.

Российский актёр театра и кино Михаил Чигарёв умер 26 марта на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в понедельник сообщается на сайте Союза кинематографистов (СК) России.

«26 марта на 79-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Михаил Михайлович Чигарёв. Союз кинематографистов России, Гильдия актёров кино СК РФ выражают соболезнования родным и близким Михаила Михайловича», — говорится в сообщении.

Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.

Михаил Чигарёв снимался у режиссёров Никиты Михалкова, Александра Прошкина, Андрея Малюкова, Григория Кохана. Он снимался в фильмах «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Лето рядового Дедова», а также в сериалах «Михайло Ломоносов», «Ранетки» и многих других.