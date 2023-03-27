Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проблемы школьного исторического образования обсудили в «Точке кипения»

Фото комитета по образованию Псковской области

Педагоги школ Псковской области приняли участие в научно-методическом мероприятии по проблемам школьного исторического образования в рамках Года педагога и наставника в «Точке кипения» Пскова. Об этом сообщает комитет по образованию Псковской области.

Перед участниками мероприятия выступал член жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», учитель школы № 29 г. Химки Григорий Назаров с темой «Шаг развития вашего социума через школу».  

Фото комитета по образованию Псковской области

Для педагогов был проведён педагогический квиз, посвящённый 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Также под руководством доцента кафедры педагогики и психологии начального и дошкольного образования ПсковГУ Натальи Шлат собравшиеся обсудили вопросы профессионального развития педагога в контексте индивидуализации и персонификации, а также технологические решения профессиональной трансформации современного учителя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 марта 2023

Реставраторы восстановят вход с папертью Лазаревского храма

27 марта 2023

Проблемы школьного исторического образования обсудили в «Точке кипения»
27 марта 2023

Опасность затопления представляют реки Ловать, Лазавица и Коломенка

27 марта 2023

Островские танцоры представят Псковскую область на марафоне в Москве

27 марта 2023

Студенты ПсковГУ подготовили Псково-Печерский монастырь к Пасхе
27 марта 2023

Валентина Понизовская — о подтоплении в Красногородске: Ситуация под контролем

27 марта 2023

Опубликован график работы передвижного ФАПа в Великолукском районе
27 марта 2023

Опочецкая народная дружина стала одной из лучших в регионе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...