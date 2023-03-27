Проблемы школьного исторического образования обсудили в «Точке кипения»

22:06, 27 марта 2023, ПАИ

Педагоги школ Псковской области приняли участие в научно-методическом мероприятии по проблемам школьного исторического образования в рамках Года педагога и наставника в «Точке кипения» Пскова. Об этом сообщает комитет по образованию Псковской области.

Перед участниками мероприятия выступал член жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», учитель школы № 29 г. Химки Григорий Назаров с темой «Шаг развития вашего социума через школу».

Для педагогов был проведён педагогический квиз, посвящённый 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Также под руководством доцента кафедры педагогики и психологии начального и дошкольного образования ПсковГУ Натальи Шлат собравшиеся обсудили вопросы профессионального развития педагога в контексте индивидуализации и персонификации, а также технологические решения профессиональной трансформации современного учителя.