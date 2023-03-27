Реставраторы восстановят вход с папертью Лазаревского храма

22:35, 27 марта 2023, ПАИ

Исторический вход с папертью будет восстановлен во время реставрации Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре, сообщает группа «Возрождение Псков».

Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами. Реставраторы возвращают зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам.

Будет воссоздана каменная ограда с решётчатыми каменными ограждениями. В настоящее время от неё остались только каменные ворота. Им вернут первоначальный красный колер. Восстановят садик, который был вокруг храма.

Продолжаются мероприятия по гидроизоляции фундаментов и подклетов церкви. Будет восстановлена деревянная обшивка подколокольного восьмерика. Также восстановят исторические входы с богато украшенными деревянной резьбой тамбурами.