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Общество

Анастасия Повторейко спасла жизнь мужчине в автобусе

В автобусе, который вёз пассажиров самолёта авиарейса Псков – Москва, Анастасия Повторейко, главный врач ГБУЗ «Псковская областная инфекционная больница», спасла жизнь мужчине. Об этом на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила первый общественный помощник губернатора Наталья Плявинская.

27 марта в автобусе, отвозившем пассажиров к зданию аэропорта Внуково, мужчине стало плохо. Он бы точно не дожил до приезда реанимации, если бы на этом же рейсе не оказалась Анастасия Повторейко. По словам помощника губернатора, Анастасия мгновенно взяла ситуацию под контроль, точно поставила диагноз и вернула дыхание мужчине.

«Вчера в очередной раз убедилась в том, что настоящий доктор — это призвание», — отмечает Наталья Плявинская.

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