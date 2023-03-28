Печорская гимназия выиграла 500 000 рублей в конкурсе «Музыкальная Псковщина»

00:19, 28 марта 2023, ПАИ

Печорская лингвистическая гимназия стала победительницей областного конкурса педагогического мастерства «Музыкальная Псковщина», сообщает Елена Вариксоо.

«Мы стали победителями в номинации «Музыкальные традиции», рассказав об истории создания двух ансамблей — сетоского Tsirgukõsõ («Птенцы») и русского «Богатки». К победе прилагаются 500 000 рублей на покупку музыкальных инструментов для школы. Быть нашему русскому ансамблю с балалайками!» — уточняет Елена.