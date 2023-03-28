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В Новоржеве выступили творческие коллективы колледжа искусств

Творческие коллективы колледжа искусств выступили в Новоржеве с большой культурно-просветительской программой, сообщает Псковский колледж искусств.

Фото колледжа искусств

Большую культурно-просветительскую программу представили 24 марта творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе. Выступления прошли в рамках двух проектов — «Культурные выходные» и «Наш выбор — жизнь».

Фото колледжа искусств

Более 70 учащихся старших классов Новоржевской общеобразовательной школы приняли участие в работе образовательных площадок антинаркотической акции «Наш выбор — жизнь!». В качестве ведущих трёх интерактивных площадок выступили Ольга Есева, медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Елена Иванова и Евгения Пушкарёва, сотрудницы отдела УКОН УМВД России по Псковской области. Цель тренингов и бесед — содействие формированию мотивации к сохранению собственного здоровья, популяризация активной жизненной позиции и повышение престижа здорового образа жизни.

Фото колледжа искусств

Молодёжной аудитории была представлена эстрадная программа «Зажигай». В неё вошли популярные эстрадные песни и хореографические композиции в исполнении солистов специальности «музыкальное искусство эстрады» Анастасии Куклиной, Анастасии Егоровой, Ирины Елфимовой, Анны Бутман, Анастасии Алексеевой, Алины Николаевой, Марии Михайловой, саксофониста Дениса Назарова, преподавателя Тимофея Никогосова, студентов второго и четвёртого курсов специальности «хореографическое творчество» (руководитель — Татьяна Васильева). Ведущие — студенты второго курса специальности «социально-культурная деятельность» (руководитель — Людмила Рюхина). Свои восторженные отклики на яркую и зажигательную программу зрители концерта эмоционально выразили словами «бомбически», «талантливо» и др. в социальных сетях Новоржевского РКСК.

Фото колледжа искусств

Преподаватели колледжа провели мастер-классы с учащимися Новоржевской детской школы искусств по трём направлениям искусства: музыкально-теоретическому (И. В. Галковская), хореографическому (Т. И. Васильева), сценической речи и актёрскому мастерству (Л. С. Рюхина). Как отметили учителя ДШИ, подобные открытые уроки мотивируют учеников, позволяют решить образовательные проблемы, которые неизбежно возникают в учебном процессе, расширяют методический инструментарий педагогов, дают им новый стимул к дальнейшей творческой работе.  

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