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Общество

В Плюсском районе в двух местах провалилась дорога

Сегодня поступило сразу два обращения о провалах на дорогах, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Плюсского района Наталья Иванова.

Фото Натальи Ивановой

В деревне Утичье размыта полоса отвода. В связи с тем что есть опасность дальнейшего осыпания, временно ограничено движение по одной полосе.

На автодороге Которск – Вялки (Крошново, Пряслино, Лямцево, Дубок-1, Б. Лужок 1) размыв дорожного полотна. Движение со стороны деревни Которск ограничено блоками. Подъезд к населённым пунктам только со стороны деревни Лямцево.

Фото Натальи Ивановой

По словам главы, работы, которые были проведены в прошлом году, не дали длительного результата. Для принятия решения необходимо некоторое время.

«Прошу отнестись с пониманием, планировать поездки с учётом ситуации! Приношу извинения за доставленные неудобства!» — отметила глава.

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