В Плюсском районе в двух местах провалилась дорога

00:55, 28 марта 2023, ПАИ

Сегодня поступило сразу два обращения о провалах на дорогах, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Плюсского района Наталья Иванова.

В деревне Утичье размыта полоса отвода. В связи с тем что есть опасность дальнейшего осыпания, временно ограничено движение по одной полосе.

На автодороге Которск – Вялки (Крошново, Пряслино, Лямцево, Дубок-1, Б. Лужок 1) размыв дорожного полотна. Движение со стороны деревни Которск ограничено блоками. Подъезд к населённым пунктам только со стороны деревни Лямцево.

По словам главы, работы, которые были проведены в прошлом году, не дали длительного результата. Для принятия решения необходимо некоторое время.

«Прошу отнестись с пониманием, планировать поездки с учётом ситуации! Приношу извинения за доставленные неудобства!» — отметила глава.